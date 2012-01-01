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ДенТас
4.1
Рейтинг

ДенТас

В клинике 12 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т Народный, 11В
АТЦ
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Информация

Полный спектр услуг по лечению (взрослый прием, специализированный детский прием), отбеливанию, исправлению прикуса, протезированию зубов. Также клиника специализируется на имплантации зубов.

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Врачи работающие в клинике
Володина Светлана Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Володина Светлана Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Полусмак Наталья Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полусмак Наталья Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 22 года
Стоматолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
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Мальков Сергей Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Мальков Сергей Николаевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Селиверстова Ольга Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Селиверстова Ольга Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Шубина Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шубина Наталья Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ярова Инна Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ярова Инна Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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Соловьёва Тамара Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьёва Тамара Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Хрипко Елена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хрипко Елена Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Панченко Геннадий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панченко Геннадий Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
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Жученко Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жученко Евгения Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Морозов Евгений Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозов Евгений Александрович

Стоматолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Аношкин Антон Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аношкин Антон Александрович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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