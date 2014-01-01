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Dentium
9.2
Рейтинг

Dentium

В клинике 3 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Строительная 2-я, 12
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Информация

Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.

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Врачи работающие в клинике
Росляков Максим Викторович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
40
отзывов

Росляков Максим Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
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Калиниченко Екатерина Андреевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Калиниченко Екатерина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
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Битюкова Жанна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Битюкова Жанна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
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