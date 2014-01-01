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Дентлор
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Информация
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
Специалисты: лор, фониатор, логопед-фонопед, стоматолог, ортопед, терапевт.
Первичный прием:
- лор - 1300 руб., последующий прием - 700 руб.,
- фониатор - 2400 руб.,
- логопед - 1200 руб., последующий прием 650 руб.
- стоматолог - 300 руб.
Осмотр гортани при помощи видеостробоскопа - 1200 руб, последующий прием - 800 руб.
Стоматология:
- терапия,
- ортопедия,
- хирургия,
- имплантология,
- гигиена полости рта,
- парадонтология,
- лечение зубов.
Лицензия ЛО-25-01-003005.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 22 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 22 года
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей