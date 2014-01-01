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Дентлор
6.7
Рейтинг

Дентлор

В клинике 8 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Калинина, 133
1-й этаж
c 10:00 до 14:00. Сейчас открыто
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Информация

Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.

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Врачи работающие в клинике
Ерофеева Татьяна Владимировна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Ерофеева Татьяна Владимировна

Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 12 лет
Лор (оториноларинголог), Фониатр
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Мухина Юлия Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мухина Юлия Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
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Швайкова Виктория Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Швайкова Виктория Валерьевна

Логопед
Стаж 10 лет
Логопед
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Петрыкина Галина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Петрыкина Галина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Кожухова Мария Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кожухова Мария Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 22 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 22 года
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Федотова Людмила Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федотова Людмила Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
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Алимов Владимир Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алимов Владимир Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
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Причинина Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Причинина Ирина Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей

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