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Дентонекс
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Стоматологическая клиника предоставляет полный комплекс стоматологических услуг.
Стоимость первичного приема:
- Стоматолог-терапевт - 200 рублей;
- Стоматолог-хирург - 300 рублей;
- Стоматолог-ортопед - 500 рублей;
- Ортодонт - 300 рублей;
- Имплантолог - 500 рублей.
Услуги:
- Лечение и профилактика заболеваний полости рта;
- Профессиональная гигиена зубов аппаратом «Вектор»;
- Имплантация зубов системами Nobel Biocare (Швеция) и AB DENTAL (Израиль);
- Протезирование безметалловой керамикой по технологии Procera;
- Лечение и удаление зубов под наркозом.
ООО "Дентонекс".
Лицензия ЛО-25-01-002000.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж не указан
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