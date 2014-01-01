Детка Групп

Ведение детей от 0 до 18 лет по программам:

«Личный доктор» на дому,

«Личный доктор» в клинике.

Лицензия ЛО-25-01-001864.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.