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Владивостокская детская поликлиника №3
Государственная
В клинике 53 врача
Адреса
- +7 (423) 232 99 48 , регистратура
- +7 (423) 278 97 30 , вызов врача на дом
Владивосток, ул. Анны Щетининой, 38
- +7 (423) 278 99 14, заместитель главного врача
- +7 (423) 278 97 57, заместитель главного врача
- +7 (423) 278 99 16, зав. педиатрическим отделением
- +7 (423) 278 97 28, приёмная главного врача
Владивосток, пер. Камский, 1/3
Владивосток, ул. Гамарника, 17
1-й этаж
Владивосток, ул. Багратиона, 6
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 143
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Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №3".
Прием врачей-специалистов:
- Хирург,
- Офтальмолог,
- Отоларинголог,
- Ортопед,
- Кардиолог,
- Невролог,
- Логопед,
- Инфекционист,
- Психиатр,
- УЗИ,
- Физиотерапевтический кабинет,
- ФГДС.
Лицензия ЛО-25-01-003115.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Принимает детей
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 34 года / Врач первой категории
Стаж 34 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 42 года
Стаж 42 года
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
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Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Принимает детей
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 43 года
Стаж 43 года
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
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Принимает детей
Стаж 42 года
Стаж 42 года
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Стаж 38 лет / Врач первой категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Стаж 35 лет / Врач первой категории
Стаж 35 лет / Врач первой категории
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Стаж 38 лет
Стаж 38 лет
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Принимает детей
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
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Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Стаж не указан
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Принимает детей