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Детский доктор
6.6
Рейтинг

Детский доктор

В клинике 29 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, ул. Фадеева, 14
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Артём, ул. Кирова, 14
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Узи всех органов, процедурный кабинет. Забор анализов. Вакцинопрофилактика.

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Врачи работающие в клинике
Лысанская Алина Владимировна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лысанская Алина Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Грицик Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицик Елена Ивановна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 11 лет
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Галянт Любовь Викторовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Галянт Любовь Викторовна

Ревматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чижик Инна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чижик Инна Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Наумкина Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наумкина Анна Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Белякова Ольга Олеговна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Белякова Ольга Олеговна

Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Котлова Наталья Васильевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Котлова Наталья Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Полиенко Наталья Анатольевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Полиенко Наталья Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шмелева Ольга Борисовна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шмелева Ольга Борисовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Стадник Антонина Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Стадник Антонина Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Волошина Елена Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Волошина Елена Владимировна

Психолог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Психолог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Дубовый Сергей Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дубовый Сергей Анатольевич

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Айвазова Екатерина Ониковна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Айвазова Екатерина Ониковна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Васькова Наталья Алексеевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Васькова Наталья Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Педиатр
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ситкина Наталья Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ситкина Наталья Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Прилепко Полина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прилепко Полина Анатольевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Карпенко Светлана Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Светлана Львовна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Акопян Гаянэ Ареговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Акопян Гаянэ Ареговна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Малышенко Валентина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышенко Валентина Леонидовна

Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 41 год
Массажист, Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж 41 год
Принимает детей
Попова Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Юлия Викторовна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Коренкова Валентина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коренкова Валентина Семеновна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Мясникова Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мясникова Мария Анатольевна

Гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Овчинникова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Наталья Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Тарасенко Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасенко Татьяна Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Латыпова Елена Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Латыпова Елена Яковлевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Степанченко Виктория Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанченко Виктория Дмитриевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Грудцина Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грудцина Ирина Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Принимает детей
Сорокин Олег Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сорокин Олег Васильевич

Психиатр
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ганзюк Светлана Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ганзюк Светлана Анатольевна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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