- Главная
- Все клиники
- Детский доктор
Детский доктор
В клинике 29 врачей
Адреса
- +7 (423) 263 63 60 , единая справочная по Владивостоку
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
1-й этаж
Владивосток, ул. Фадеева, 14
1-й этаж
Артём, ул. Кирова, 14
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Узи всех органов, процедурный кабинет. Забор анализов. Вакцинопрофилактика.
ООО "Детский доктор".
Лицензия ЛО-25-01-003150.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 41 год
Стаж 41 год
Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей