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ДК Дент
6.5
Рейтинг

ДК Дент

В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, ул. Ильичева, 27
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Информация

Клиника специализируется на немедленной нагрузке сразу после имплантации, в том числе по методике "все на 4-х".

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Врачи работающие в клинике
Сушков Владислав Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сушков Владислав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
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Лебедев Максим Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лебедев Максим Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Цисельская Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цисельская Александра Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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