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Профессорская клиника Едранова
В клинике 1 врач
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Информация
Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортопедия, протезирование с опорой на импланты.
Первичный осмотр + снимок (обязательно) - 2500 р.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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