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Профессорская клиника Едранова
2.8
Рейтинг

Профессорская клиника Едранова

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Океанский, 48А
БЦ "Family park", оф. 501
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортопедия, протезирование с опорой на импланты.

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Врачи работающие в клинике
Гвоздев Кирилл Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гвоздев Кирилл Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 11 лет
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