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Доктор Кан
7.2
Рейтинг

Доктор Кан

В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, ул. Енисейская, 23Д кор. 2
вход через отель Bay Garden, 6-й этаж, пом. 601
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Арустамян Гаянэ Герасимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Арустамян Гаянэ Герасимовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Степанова (Калаганская) Полина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова (Калаганская) Полина Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
Стоматолог-ортодонт
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цуканова Ирина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Цуканова Ирина Владимировна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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