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Доктор Кан
В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, ул. Енисейская, 23Д кор. 2
вход через отель Bay Garden, 6-й этаж, пом. 601
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Информация
Весь спектр услуг. Компьютерная томография.
Стоматология высокого уровня: прием ведут врачи высшей категории.
Команда составит индивидуальный план лечения на современном оборудовании.
Услуги:
- терапия и ортопедия;
- ортодонтия и хирургия;
- имплантация и протезирование;
- отбеливание и гигиена.
Действует рассрочка без банков от 2 месяцев до 3 лет.
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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