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Доктор Ничман Е. Н.
В клинике 2 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Удаление и имплантация зубов, лечение дёсен, зубов, протезирование. Ортодонтия.
Первичная консультация 500 рублей.
Лицензия ЛО-25-01-002161.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Принимает детей