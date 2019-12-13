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  3. Доктор ТАФИ
Доктор ТАФИ
6.0
Рейтинг

Доктор ТАФИ

В клинике 46 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
1-й этаж
c 8:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
БЦ
c 8:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Диагностика различного рода болезней и профилактика заболеваний, как для взрослых, так и для детей. Собственная медицинская лаборатория. Центр вакцинопрофилактики. Восстановительное лечение. Процедурный кабинет. Медицинские комиссии.

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Врачи работающие в клинике
Каргиева Наталья Григорьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Каргиева Наталья Григорьевна

УЗИ-специалист, Хирург, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
УЗИ-специалист, Хирург, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Елхов Игорь Владимирович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Елхов Игорь Владимирович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Караблина Светлана Николаевна
9.4
Рейтинг
Рейтинг
9.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Караблина Светлана Николаевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Щербакова Галина Витальевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Щербакова Галина Витальевна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Торговицкая Ирина Петровна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Торговицкая Ирина Петровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Рафикова Альфия Канифовна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Рафикова Альфия Канифовна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
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Дорофеева Влада Викторовна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Дорофеева Влада Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Повалихина Виктория Анатольевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Повалихина Виктория Анатольевна

Гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Сотникова Екатерина Ивановна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сотникова Екатерина Ивановна

Педиатр
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Педиатр
Стаж 18 лет / Врач второй категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шобанова Татьяна Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шобанова Татьяна Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 16 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Лупач Наталья Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лупач Наталья Михайловна

Ревматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 16 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Куимова Наталия Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Куимова Наталия Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Якушина Мария Александровна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Якушина Мария Александровна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 16 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 16 лет
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Бойко Александр Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бойко Александр Михайлович

Уролог, Хирург
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Уролог, Хирург
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Резниченко Артём Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Резниченко Артём Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 4 года
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Пехота Наталья Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пехота Наталья Викторовна

Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
Кардиолог, Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
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Бабакина Светлана Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бабакина Светлана Алексеевна

Дерматовенеролог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Сафронова Марина Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сафронова Марина Петровна

УЗИ-специалист
Стаж 26 лет
УЗИ-специалист
Стаж 26 лет
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Принимает детей
Белокобыльская Ирина Степановна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Белокобыльская Ирина Степановна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет
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Горбунова Оксана Сергеевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Горбунова Оксана Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Хван Дмитрий Артурович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хван Дмитрий Артурович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Цепелева Оксана Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Цепелева Оксана Михайловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 25 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 25 лет
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Принимает детей
Сабельникова Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сабельникова Ольга Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Хальченко Инна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хальченко Инна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Шахно Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шахно Ольга Петровна

Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Балашева Олеся Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Балашева Олеся Александровна

Педиатр, Специалист по вакцинации, Зав. центром
Стаж 20 лет
Педиатр, Специалист по вакцинации, Зав. центром
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Листопадова Светлана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Листопадова Светлана Андреевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Тев Людмила Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тев Людмила Федоровна

Терапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Бабодей Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабодей Наталья Юрьевна

Педиатр, Главный врач
Стаж не указан
Педиатр, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Галимова Валерия Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галимова Валерия Олеговна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 12 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Кабанцев Владимир Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанцев Владимир Васильевич

УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Кладкевич Ольга Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кладкевич Ольга Геннадьевна

Инфекционист, Педиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Инфекционист, Педиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ремез Владимир Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ремез Владимир Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Абсатарова Надежда Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абсатарова Надежда Михайловна

Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Гонохова Вера Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гонохова Вера Андреевна

Кардиолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пузырев Константин Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пузырев Константин Борисович

Массажист, Врач ЛФК
Стаж 35 лет
Массажист, Врач ЛФК
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Самбур Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самбур Светлана Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Зуева Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зуева Светлана Борисовна

Терапевт
Стаж 28 лет
Терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
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Зуева Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зуева Татьяна Владимировна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Саенко Валентина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саенко Валентина Дмитриевна

Физиотерапевт
Стаж 40 лет
Физиотерапевт
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Русинова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русинова Елена Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Цыганова Ираида Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цыганова Ираида Петровна

Терапевт
Стаж 39 лет
Терапевт
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
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Фомина Татьяна Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Татьяна Степановна

Кардиолог, Аритмолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Аритмолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Куликова Валентина Георгиевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Куликова Валентина Георгиевна

Дерматовенеролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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