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Dr. Lookas
6.0
Рейтинг

Dr. Lookas

В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, ул. Ильичева, 21
1-й этаж
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, ул. Кипарисовая, 22
c 10:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Коррекция зрения без операции с применением ночных линз. Очки и контактные линзы любой сложности. Специальные линзы для коррекции астигматизма, кератоконуса.

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Врачи работающие в клинике
Шутафедова Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шутафедова Екатерина Юрьевна

Окулист (офтальмолог), Главный врач
Стаж 17 лет
Окулист (офтальмолог), Главный врач
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
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Лабунская Олеся Виталиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лабунская Олеся Виталиевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 15 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономаренко Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаренко Светлана Васильевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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