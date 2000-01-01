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DV-Dent
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
ООО "ДВ-Дент".
Бесплатная консультация.
Филиал находится в ТЦ "Семерочка".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
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Принимает детей
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