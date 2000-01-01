  1. Главная
  2. Все клиники
  3. DV-Dent
DV-Dent
9.0
Рейтинг

DV-Dent

В клинике 4 врача
Записаться на приём
Адреса
ул. Жигура, 26
ТЦ "Семерочка", оф. 305
c 10:00 до 16:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Казнадзей Антон Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Казнадзей Антон Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Чудная Юлия Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чудная Юлия Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Карсалова Наталья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Карсалова Наталья Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Анисимова Лариса Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимова Лариса Вячеславовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Записаться на приём

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    5.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    2.5
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
Все клиники