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Эликсир жизни
В клинике 1 врач
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Информация
Восстановительная медицина, массаж.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом