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Эль-Денто
6.7
Рейтинг

Эль-Денто

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т Партизанский, 58В
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Дмитренок Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитренок Наталья Владимировна

Стоматолог
Стаж 25 лет
Стоматолог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткач Тамара Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткач Тамара Дмитриевна

Стоматолог
Стаж 38 лет
Стоматолог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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