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Фальк
4.4
Рейтинг

Фальк

В клинике 40 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Запорожская, 77
БЦ
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Скорая медицинская помощь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Гончаров Андрей Владимирович
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Гончаров Андрей Владимирович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Павлинич Сергей Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
25
отзывов

Павлинич Сергей Николаевич

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 7 лет / Кандидат медицинских наук
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Корнев Дмитрий Анатольевич
8.5
Рейтинг
Рейтинг
8.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Корнев Дмитрий Анатольевич

Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
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Гривков Лев Анатольевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гривков Лев Анатольевич

Онкодерматолог, Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онкодерматолог, Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Кузора Наталья Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кузора Наталья Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Семенов Олег Анатольевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Семенов Олег Анатольевич

Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Выхрестюк Михаил Андреевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Выхрестюк Михаил Андреевич

Педиатр
Стаж 7 лет
Педиатр
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шереметьев Михаил Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Шереметьев Михаил Владимирович

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Апанасевич Владимир Иосифович
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Апанасевич Владимир Иосифович

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Григорьев Дмитрий Григорьевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Григорьев Дмитрий Григорьевич

УЗИ-специалист, Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Доступен вызов на дом
Таранков Алексей Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Таранков Алексей Сергеевич

Эндоскопист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Пахолюк Юрий Павлович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пахолюк Юрий Павлович

Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Дзюба Михаил Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дзюба Михаил Александрович

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
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Королев Дмитрий Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Королев Дмитрий Николаевич

Онколог
Стаж 10 лет
Онколог
Стаж 10 лет
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Гайдамак Надежда Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гайдамак Надежда Алексеевна

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
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Осипов Алексей Леонтьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Осипов Алексей Леонтьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Колесник Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесник Юлия Александровна

Рентгенолог
Стаж 8 лет
Рентгенолог
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Морозевич Виталий Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Морозевич Виталий Викторович

Эндоскопист
Стаж 11 лет
Эндоскопист
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Макарова Светлана Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Макарова Светлана Витальевна

Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Герасютин Дмитрий Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Герасютин Дмитрий Петрович

Уролог, Хирург
Стаж 23 года
Уролог, Хирург
Стаж 23 года
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Москвичёв Павел Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Москвичёв Павел Валерьевич

Онколог, Хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Пономарева Лариса Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пономарева Лариса Олеговна

Ревматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Королёв Андрей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королёв Андрей Николаевич

Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
Онколог, УЗИ-специалист, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
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Коротин Дмитрий Аркадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коротин Дмитрий Аркадьевич

Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Цветов Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цветов Николай Владимирович

Нарколог, Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
Нарколог, Невролог (невропатолог)
Стаж 5 лет
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Степанов Руслан Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанов Руслан Сергеевич

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Доступен вызов на дом
Солодков Виктор Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодков Виктор Вячеславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Удалова Светлана Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Удалова Светлана Владимировна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Мосяков Михаил Викторович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мосяков Михаил Викторович

Врач скорой медицинской помощи
Стаж 30 лет
Врач скорой медицинской помощи
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Дуболазов Михаил Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дуболазов Михаил Юрьевич

Нейрохирург
Стаж 2 года
Нейрохирург
Стаж 2 года
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Ульзитуева Инна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ульзитуева Инна Сергеевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Попков Станислав Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попков Станислав Юрьевич

Врач скорой медицинской помощи
Стаж не указан
Врач скорой медицинской помощи
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Копылов Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копылов Александр Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бусаров Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бусаров Сергей Викторович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гурина Тамара Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурина Тамара Ивановна

Пластический хирург, Хирург
Стаж не указан
Пластический хирург, Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Перминова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перминова Наталья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Щербавская Эльвира Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербавская Эльвира Анатольевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Чукина Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чукина Евгения Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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