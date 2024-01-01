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Фемили Дент
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Компания предлагает комплекс стоматологических услуг.
Услуги:
- Лечение десен и зубов;
- Все виды протезирования (металлокерамика, цельнолитые, бюгельное, съемное);
- Профессиональная гигиена.
Существует рассрочка платежа по протезированию, лечению, лечению+протезированию.
Первичный осмотр (консультация) - 250 руб.
Лицензия ЛО-25-01-000414.
Прежнее название компании "Байкал".
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