  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Фемили Дент
Фемили Дент
0.5
Рейтинг

Фемили Дент

В клинике 4 врача
Записаться на приём
Адреса
ул. Карбышева, 11
c 10:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Компания предлагает комплекс стоматологических услуг.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Коновалова Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коновалова Екатерина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Ручко Софья Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ручко Софья Львовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Сопрыкина Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сопрыкина Валентина Павловна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Записаться на приём

Другие клиники

  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 110 врачей
    7.8
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
Все клиники