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Формула Здоровья
0.0
Рейтинг

Формула Здоровья

В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, пр-т Острякова, 5
оф. 514
Сейчас закрыто
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Информация

Профессиональная клиника мануальной терапии и массажа. Массаж: лечебный, спортивный, антицеллюлитный, лимфодренажный.

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Врачи работающие в клинике
Битько Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Битько Юлия Владимировна

Массажист
Стаж 5 лет
Массажист
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Когин Сергей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Когин Сергей Иванович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 19 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пачковская Елена Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пачковская Елена Эдуардовна

Массажист
Стаж 18 лет
Массажист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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