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Формула Здоровья
В клинике 3 врача
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Информация
Профессиональная клиника мануальной терапии и массажа. Массаж: лечебный, спортивный, антицеллюлитный, лимфодренажный.
В выходные дни возможна работа массажиста по предварительной записи.
Клиника поможет решить такие проблемы:
- Боли в спине, пояснице, шее;
- Головные боли;
- Остеохондроз;
- Ушибы, растяжения мышц, сухожилий и связок (период восстановления после травм);
- Переломы на всех стадиях заживления;
- Функциональные расстройства после перелома и вывиха (тугоподвижность суставов, мышечные изменения, рубцовые сращения тканей);
- Артриты в подострой и хронической стадии;
- Невралгии и невриты;
- Радикулиты;
- Целлюлит;
- Затруднение процессов лимфооттока и кровообращения;
- Нарушение осанки;
- Сколиоз;
- Онемение рук и ног;
- Грыжи межпозвоночных дисков (в начальной стадии).
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж 18 лет
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