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ГалаДентис
4.0
Рейтинг

ГалаДентис

В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, ул. Нахимова, 1
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Ябковская Галина Аркадьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ябковская Галина Аркадьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 32 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
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Ермоленко Светлана Вячеславовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ермоленко Светлана Вячеславовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якухная Ольга Васильевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Якухная Ольга Васильевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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