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Галамед
7.3
Рейтинг

Галамед

Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 116
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Кирова, 6
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Лор-Лайн
Владивосток, ул. Нейбута, 63А
1-й этаж
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Диагностика и лечение лор-заболеваний. Процедурный кабинет.

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