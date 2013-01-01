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Галамед
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 116
1-й этаж
Владивосток, ул. Кирова, 6
1-й этаж
Лор-Лайн
Владивосток, ул. Нейбута, 63А
1-й этаж
- +7 (423) 201 22 81
- +7 (423) 229 13 50, тел./факс
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Информация
Диагностика и лечение лор-заболеваний. Процедурный кабинет.
ООО "Галамед".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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