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Гарант
0.5
Рейтинг

Гарант

В клинике 2 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Днепропетровская, 18
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Консультация, диагностика и лечение.

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Врачи работающие в клинике
Степанова Ольга Сергеевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Степанова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Коноваленко Владимир Григорьевич
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коноваленко Владимир Григорьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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