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Гелиодент
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Информация
Все виды стоматологических услуг: имплантация зубов, костные пластики, эстетическая стоматология, реконструкция прикуса ("щелкающий сустав") совместно с врачами-остеопатами и иглорефлексотерапевтами.
Услуги:
- "Коронка за день" по системе cerec;
- Компьютерная томография в клинике (полная диагностика стоматологических заболеваний);
- Устранение "неприятного запаха" изо рта, застревание пищи;
- Проведение сложного удаления зубов ("мудрости", непрорезовшихся (ретинированных));
- Эстетическая стоматология (виниры, безметалловая керамика, оксид циркония);
- Устранение стираемости зубов;
- "Клиновидные дефекты";
- Ночные каппы для защиты зубов.
Стоимость консультации - 350 руб.
Гигиена - 3550 руб.
Фторирование - 850 рублей
Лицензия ЛО-25-01-002619.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Гелиодент".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
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Стаж 7 лет
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