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Генциана Плюс
0.5
Рейтинг

Генциана Плюс

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Беляева, 2
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Стоматологическая хирургия, терапия, ортопедия.

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Врачи работающие в клинике
Бурдун Ирина Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурдун Ирина Сергеевна

Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стужина Галина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стужина Галина Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Записаться на приём
Артемова Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артемова Светлана Анатольевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Записаться на приём
Каткова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каткова Наталья Владимировна

Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж не указан
Записаться на приём
Турдакова Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турдакова Екатерина Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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