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Женская консультация Ленинского района
6.8
Рейтинг

Женская консультация Ленинского района

Государственная
В клинике 6 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 105
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Бакшаева Антонина Дмитриевна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Бакшаева Антонина Дмитриевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Брюханова Виктория Алексеевна
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Брюханова Виктория Алексеевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Диктович Светлана Евельевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Диктович Светлана Евельевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Зеленская Светлана Владимировна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Зеленская Светлана Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Саенко Светлана Анатольевна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Саенко Светлана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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