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Женская консультация Советского района
Государственная
В клинике 10 врачей
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Информация
Женская Консультация осуществляет:
- Прием акушера-гинеколога;
- Прием узких специалистов;
- Ультразвуковая диагностика;
- Кабинет патологии шейки матки;
- Кабинет детского и подросткового гинеколога;
- Кабинет бесплодия и невынашивания.
Прием ведется только по предварителной записи.
Действует запись в регистратуре, онлайн-запись.
Структурное подразделение Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Владивостокский родильный дом №1".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
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