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Женская консультация Советского района
5.9
Рейтинг

Женская консультация Советского района

Государственная
В клинике 10 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 88
2-й подъезд, 1-й этаж
c 8:00 до 13:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Пт.
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Врачи работающие в клинике
Комогорцева Светлана Анатольевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Комогорцева Светлана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Полунина Олеся Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полунина Олеся Викторовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Коблякова Юлия Викторовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Коблякова Юлия Викторовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шестопалова Ольга Васильевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шестопалова Ольга Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Серебрякова Евгения Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серебрякова Евгения Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Деревцова Валентина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деревцова Валентина Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Напольских Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Напольских Елена Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сысоева Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоева Татьяна Андреевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шарапенко Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарапенко Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Ковалева Татьяна Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалева Татьяна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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