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Глазной центр
5.7
Рейтинг

Глазной центр

В клинике 4 врача
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Адреса
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
2-й этаж, оф. 18-28
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Приём врачей
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Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Приём звонков
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Информация

Диагностика зрения, лазерная коррекция зрения, бесшовное удаление катаракты, лазерное лечение сетчатки, глаукомы, вторичной катаракты, оптическая когерентная томография.

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Врачи работающие в клинике
Пестрякова Яна Феликсовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пестрякова Яна Феликсовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Рукина Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рукина Дарья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Терещенко Юрий Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терещенко Юрий Алексеевич

Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Магомедова Аминат Магомедовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Магомедова Аминат Магомедовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
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