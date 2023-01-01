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Идеал
4.9
Рейтинг

Идеал

В клинике 4 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Нейбута, 31
ТЦ
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
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Сб.
Вс.
Владивосток, ул. Олега Кошевого, 1А
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Выходной
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Олега Кошевого, 29А
1-й этаж
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Пт.
Сб.
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Информация

Терапевтические и хирургические услуги. Рентгеновидеография, протезирование, профессиональная гигиена полости рта.

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Врачи работающие в клинике
Чернушенко Наталья Трофимовна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Чернушенко Наталья Трофимовна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Кривошапкина Наталья Степановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кривошапкина Наталья Степановна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Азизова Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Азизова Анна Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Эйдис Элла Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Эйдис Элла Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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