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Имплантс
7.3
Рейтинг

Имплантс

В клинике 10 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Шилкинская, 6В
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Компания предлагает все виды стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Султанова Лариса Григорьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Султанова Лариса Григорьевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 20 лет
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Загоруйко Дарья Владимировна
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Загоруйко Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Глинская Ольга Владимировна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Глинская Ольга Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Коробкина Оксана Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коробкина Оксана Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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Дзюба Игорь Станиславович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дзюба Игорь Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Богомолова Елена Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Богомолова Елена Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Коробкин Андрей Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коробкин Андрей Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Судовцева Галина Александровна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Судовцева Галина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Максимова Оксана Николаевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Максимова Оксана Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Поддубная Екатерина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поддубная Екатерина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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