- Главная
- Все клиники
- Имплантс
Имплантс
В клинике 10 врачейЗаписаться на приём
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Компания предлагает все виды стоматологических услуг.
Первичная консультация стоматолога-терапевта - бесплатная.
Лицензия ЛО-25-01-002155.
ООО "Имплантс".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
Записаться на приём
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре