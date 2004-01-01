  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Институт клинической медицины и инновационных технологий
Институт клинической медицины и инновационных технологий
4.0
Рейтинг

Институт клинической медицины и инновационных технологий

В клинике 3 врача
Записаться на приём
Адреса
ул. Кирова, 95
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Сейчас закрыто
Амбулаторный прием по предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Снятие интоксикации, лечение алкоголизма и наркомании.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Шорин Валерий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шорин Валерий Владимирович

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Записаться на приём
Хмелевская Ольга Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хмелевская Ольга Евгеньевна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Бубнов Анатолий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бубнов Анатолий Анатольевич

Нарколог, Психиатр
Стаж не указан
Нарколог, Психиатр
Стаж не указан
Записаться на приём

Другие клиники

  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 110 врачей
    7.8
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    2.5
Все клиники