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Институт клинической психиатрии и психологии
3.9
Рейтинг

Институт клинической психиатрии и психологии

В клинике 9 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Лазо, 6Б
2-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Лечение депрессии, шизофрении, психозов, неврозов и других психических расстройств. Психодиагностика. Помощь психиатра, психиатра-нарколога, психотерапевта, клинического психолога, детского психолога.

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Врачи работающие в клинике
Романченко Сергей Анатольевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Романченко Сергей Анатольевич

Психиатр
Стаж 34 года
Психиатр
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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Каневская Софья Игоревна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Каневская Софья Игоревна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Павлющенко Кристина Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Павлющенко Кристина Александровна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Довгая Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Довгая Наталья Александровна

Психолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Психолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Миргородская Людмила Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миргородская Людмила Константиновна

Психолог
Стаж не указан
Психолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Чеховская Наталия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеховская Наталия Владимировна

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Штительман Иосиф Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штительман Иосиф Павлович

Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Психолог, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Коломеец Александр Андреевич
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Коломеец Александр Андреевич

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Болотина Наталья Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Болотина Наталья Владимировна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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