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Институт красоты
1.0
Рейтинг

Институт красоты

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Светланская, 78б
5-й этаж, оф. 505
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Информация

Безинъекционная мезотерапия, аппаратный лифтинг лица (в т.ч. лифтинг на особых зонах лица), регенерация клеток кожи, тонизирующее оздоровление на аппаратах Южно-Корейского производства, коррекция фигуры и веса, диагностика заболеваний внутренних органов по методу Фолля.

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Врачи работающие в клинике
Верхотурова Надежда Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верхотурова Надежда Александровна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Дышина Алеся Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дышина Алеся Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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