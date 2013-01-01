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ИП Форофонтов В. П.
1.5
Рейтинг

ИП Форофонтов В. П.

В клинике 1 врач
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Адреса
пр-т Партизанский, 2А
оф. 106
Сейчас закрыто
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Информация

Услуги мануального терапевта. Приём детей с 3-х лет.

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Врачи работающие в клинике
Форофонтов Виктор Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Форофонтов Виктор Петрович

Мануальный терапевт, Педиатр, Пульмонолог
Стаж 23 года
Мануальный терапевт, Педиатр, Пульмонолог
Стаж 23 года
Записаться на приём
Принимает детей
Доступен вызов на дом

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