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ИП Слободенюк Н. Г.
0.0
Рейтинг

ИП Слободенюк Н. Г.

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 100
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
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Услуги гинеколога.

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Врачи работающие в клинике
Слободенюк Наталья Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Слободенюк Наталья Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
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