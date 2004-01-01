Медицинский гомеопатический центр "Исцеление" - это лечение различных заболеваний без побочных эффектов с использованием метода гомеопатии.

Прием ведут высококвалифицированные врачи:

Врач – гомеопат, педиатр, врач высшей категории, к. м. н.; Врач – гомеопат, терапевт, врач высшей категории; Невролог, врач высшей категории, к. м. н., доцент.

Пульсогемоиндикация - объективный метод функциональной диагностики и терапии, позволяющий оценить общее состояние здоровья пациента, выявить многие заболевания (в том числе в доклинический период) и выбрать оптимальную тактику лечения.

Преимущества пульсогемоиндикации:

комплексный, неинвазивный метод диагностики;

позволяет выявить заболевания на самых ранних стадиях до появления клинических симптомов;

приоритет на выявлении причин болезни, а не на ее последствиях;

минимизация финансовых затрат пациента на дорогостоящие обследования и массу анализов.

Возможности пульсогемоиндикации:

Экспресс-диагностика организма методом пульсогемоиндикации;

Полная диагностика организма методом пульсогемоиндикации;

Динамическое наблюдение с диагностикой методом пульсогемоиндикации;

Аллерготестирование;

Выявление пищевых аллергенов;

Диагностика гельминтозов;

Исследование влияния различных токсинов на организм;

Определение дефицита витаминов и микроэлементов;

Определение иммунного статуса;

Процедуры (лечение различных заболеваний) по методике пульсогемоиндикации;

Психологическая адаптация и коррекция;

Цветочная терапия Баха (диагностика и коррекция);

Тестирование препаратов по назначению врача.

В медицинском центре можно сделать ДНК экспертизу на установление близкого и дальнего родства (отцовство, материнство и бабушка/дедушка + внук/внучка и др.).

Лицензия ЛО-25-01-001010.

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ООО "Ирикон".