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Исцеление
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Рейтинг

Исцеление

В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Карякинская, 29
цокольный этаж
Сейчас закрыто
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Информация

Лечение различных заболеваний с помощью метода гомеопатии. Полная диагностика организма методом пульсогемоиндикации. ДНК экспертиза.

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Врачи работающие в клинике
Евдокимова Зоя Сергеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Евдокимова Зоя Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Слезка Ирина Евгеньевна
8.8
Рейтинг
Рейтинг
8.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слезка Ирина Евгеньевна

Гомеопат, Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гомеопат, Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кулдошина Жанна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулдошина Жанна Игоревна

Гомеопат, Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гомеопат, Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Артемчук Ирина Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артемчук Ирина Иннокентьевна

Гомеопат, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гомеопат, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Козлов Андрей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлов Андрей Александрович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 10 лет
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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