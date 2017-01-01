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Ивалга
6.3
Рейтинг

Ивалга

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Космонавтов, 5
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Доцко Наталья Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Доцко Наталья Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Баранчук Геннадий Георгиевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баранчук Геннадий Георгиевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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