  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Карат-В
Карат-В
4.9
Рейтинг

Карат-В

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Русская, 77
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение, протезирование и имплантация зубов, ортодонтия, исправление прикуса, гигиена полости рта.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Галицкий Сергей Григорьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Галицкий Сергей Григорьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Хачанян Лусине Врамовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хачанян Лусине Врамовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 21 год
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ляхович Наталья Львовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ляхович Наталья Львовна

Стоматолог
Стаж 13 лет
Стоматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Поляков Максим Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поляков Максим Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 110 врачей
    7.8
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
Все клиники