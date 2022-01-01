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Клиника дентальной имплантации
5.8
Рейтинг

Клиника дентальной имплантации

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Луцкого, 16
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Информация

Полный спектр стоматологических услуг: профессиональная гигиена, эндодонтическое лечение, функциональная и косметическая реставрация зубов, пародонтологическое лечение, протезирование, зубосохраняющие операции, имплантация.

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Врачи работающие в клинике
Минасян Гегам Межлумович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Минасян Гегам Межлумович

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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