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Клиника диабета и эндокринных заболеваний
8.9
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний

В клинике 17 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто
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Информация

Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.

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Врачи работающие в клинике
Борушнова Оксана Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Борушнова Оксана Владимировна

Эндокринолог, Главный врач
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог, Главный врач
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Валикова Ольга Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Валикова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Василюк Анатолий Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Василюк Анатолий Александрович

Уролог-андролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гаджирагимова Луиза Гаджиевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гаджирагимова Луиза Гаджиевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Здор Виктория Владимировна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Здор Виктория Владимировна

Эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Кондратовский Павел Максимович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кондратовский Павел Максимович

Гематолог
Стаж 20 лет
Гематолог
Стаж 20 лет
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Кондратьева Марина Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кондратьева Марина Николаевна

Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Алейникова Елена Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Алейникова Елена Викторовна

Хирург, Подиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Подиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ремез Светлана Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ремез Светлана Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Тихонова Наталья Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тихонова Наталья Владимировна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Педан Олег Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Педан Олег Иванович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Касаткина (Махно) Евгения Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Касаткина (Махно) Евгения Андреевна

Эндокринолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Эндокринолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Никифорова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифорова Анна Владимировна

Сосудистый хирург (ангиохирург), Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 18 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург), Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 18 лет
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Шарабурова Ольга Игнатьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарабурова Ольга Игнатьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Пайчадзе Давид Алфесиевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Пайчадзе Давид Алфесиевич

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Афонин Валерий Александрович
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Полещук Ксения Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полещук Ксения Николаевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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