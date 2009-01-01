Клиника доктора Кремешного

Прием ведут квалифицированные и опытные специалисты, применяя в своей практике передовые методики в сфере стоматологических услуг. Обслуживание предоставляется на платной основе, предоставляется рассрочка. Вся деятельность клиники осуществляется строго по лицензии.

Лицензия ЛО-25-01-002881.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

ООО "Премьер".