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Клиника доктора Кремешного
6.0
Рейтинг

Клиника доктора Кремешного

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Пологая, 53А
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Клиника доктора Кремешного – это современная стоматологическая клиника, на базе которой пациенты получают качественную медицинскую помощь.

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Врачи работающие в клинике
Петухова Наталья Сергеевна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Петухова Наталья Сергеевна

Стоматолог
Стаж 21 год
Стоматолог
Стаж 21 год
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Принимает детей
Кремешный Игорь Владимирович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кремешный Игорь Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 20 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Ливадная Анастасия Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ливадная Анастасия Сергеевна

Ординатор
Стаж не указан
Ординатор
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Губернатор Вячеслав Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Губернатор Вячеслав Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Елсуков Олег Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Елсуков Олег Валентинович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пилатова Оксана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилатова Оксана Андреевна

Стоматолог
Стаж 22 года
Стоматолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
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