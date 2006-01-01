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Клиника доктора Приходько
0.6
Рейтинг

Клиника доктора Приходько

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Калинина, 33
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Информация

Пластическая хирургия: пластика живота, век, ушей, увеличение голеней, липосакция, липофилинг, ринопластика, увеличение, уменьшение и подтяжка груди, подтяжка лица и шеи.

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Врачи работающие в клинике
Приходько Кирилл Андреевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Приходько Кирилл Андреевич

Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Приходько Андрей Михайлович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Приходько Андрей Михайлович

Пластический хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Пластический хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Плоткин Дмитрий Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плоткин Дмитрий Львович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ткаченко Олег Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Олег Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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