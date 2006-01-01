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Клиника доктора Приходько
В клинике 4 врача
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Информация
Пластическая хирургия: пластика живота, век, ушей, увеличение голеней, липосакция, липофилинг, ринопластика, увеличение, уменьшение и подтяжка груди, подтяжка лица и шеи.
Лицензия ЛО-25-01-002439.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Клиника доктора Приходько".
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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