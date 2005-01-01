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Клиника инновационной стоматологии
0.5
Рейтинг

Клиника инновационной стоматологии

В клинике 4 врача
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Адреса
пр-т Океанский, 35
территория 1-ой поликлиники
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто
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Имплантация ОSSTEM.

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Врачи работающие в клинике
Волкова Елена Васильевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Волкова Елена Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Починков Сергей Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Починков Сергей Васильевич

Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 21 год
Стоматолог-ортопед, Главный врач
Стаж 21 год
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Саванкова Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саванкова Виктория Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-гигиенист
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-гигиенист
Стаж 7 лет
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Полежаев Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полежаев Николай Владимирович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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