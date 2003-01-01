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Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко
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Диагностика и лечение различных видов и стадий варикоза. Передовые технологии: эндовенозная лазерная коагуляция, варианты склеротерапии склерозантами последних поколений, мини и микрофлебэктомии. Лечение трофических язв.
Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы, проведение ТАПБ (тонкоигольной аспирационной пункционной биопсии). Деструкция и лазерная коагуляция узлов щитовидной железы. Лечение других эндокринных заболеваний от диагностики - до операции или до наблюдения эндокринологом.
Ультразвуковое исследование (УЗИ). УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, слюнных желез. Исследование брюшной аорты. УЗИ одной группы лимфатических узлов, поверхностных структур (кожи, мышцы, мягкие ткани), плевральных полостей. Измерение лодыжечно-плечевого индекса. УЗИ артерий верхних и нижних конечностей. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. УЗИ щитовидной железы, вен верхних и нижних конечностей.
Косметология. Аппаратная и инъекционная Anti-Age косметология.
Эстетика бровей и ресниц. Архитектура, окрашивание, долговременная укладка (ламинирование) бровей. Ламинирование, ботокс, окрашивание ресниц. Наращивание ресниц.
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ООО "Клиника доктора Григоренко".