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Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко
8.5
Рейтинг

Клиника лазерной хирургии Доктора Григоренко

В клинике 12 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Калинина, 295
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Григоренко Ярослав Андреевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Григоренко Ярослав Андреевич

Онколог, Флеболог, Хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Онколог, Флеболог, Хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Киселев Артем Юрьевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Киселев Артем Юрьевич

Флеболог, Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Флеболог, Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Григоренко Андрей Геннадьевич
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Григоренко Андрей Геннадьевич

Флеболог, Хирург
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Флеболог, Хирург
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Нуянзина Елена Юрьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Нуянзина Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Геладзе Андрей Ревазович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Геладзе Андрей Ревазович

Кардиолог, Аритмолог
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Аритмолог
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Ешуков Александр Евгеньевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ешуков Александр Евгеньевич

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
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Подольская Светлана Султановна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Подольская Светлана Султановна

Косметолог
Стаж 8 лет
Косметолог
Стаж 8 лет
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Иванова Людмила Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Иванова Людмила Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
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Ниценко (Колпакова) Юлия Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ниценко (Колпакова) Юлия Владиславовна

Терапевт
Стаж 4 года
Терапевт
Стаж 4 года
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Бобкова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобкова Татьяна Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год
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Шушанян Тигран Гарникович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шушанян Тигран Гарникович

Дерматолог, Онколог, Косметолог
Стаж 6 лет
Дерматолог, Онколог, Косметолог
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Овчинникова Ирина Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Овчинникова Ирина Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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