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Клиника лечения боли
7.0
Рейтинг

Клиника лечения боли

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Авроровская, 5
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Клиника, специализированная на комплексном лечении острой и хронической боли при заболеваниях спины, позвоночника и суставов, а также паллиативной помощи онкологическим пациентам при хроническом болевом синдроме.

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Врачи работающие в клинике
Сидоркина Наталья Павловна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сидоркина Наталья Павловна

Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 21 год
Невролог (невропатолог), Врач функциональной диагностики, Нейрофизиолог
Стаж 21 год
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Галишников Анатолий Евгеньевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Галишников Анатолий Евгеньевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Кириченко Евгений Викторович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кириченко Евгений Викторович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Подиатр
Стаж 6 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Подиатр
Стаж 6 лет
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Гибатулин Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гибатулин Александр Александрович

Анестезиолог-альголог
Стаж 12 лет
Анестезиолог-альголог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
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Яковенко Максим Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковенко Максим Петрович

Заместитель главного врача, Анестезиолог-альголог
Стаж 13 лет
Заместитель главного врача, Анестезиолог-альголог
Стаж 13 лет
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Пак Дмитрий Герасимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Дмитрий Герасимович

Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ящук Анна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ящук Анна Васильевна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Врач ЛФК
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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