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Клиника Профессора Преображенского
0.4
Рейтинг

Клиника Профессора Преображенского

В клинике 8 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Пушкинская, 8
1-й этаж
c 10:00 до 21:00. Сейчас открыто
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Информация

Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.

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Врачи работающие в клинике
Задорожная Ирина Николаевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Задорожная Ирина Николаевна

УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Перминова Елена Альфредовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Перминова Елена Альфредовна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 14 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 14 лет
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Романова Инна Михайловна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Романова Инна Михайловна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 5 лет
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Моисеева Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Моисеева Светлана Анатольевна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 11 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 11 лет
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Нагорный Эрнест Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагорный Эрнест Юрьевич

Гинеколог-эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндоскопист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Бобкова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобкова Татьяна Владимировна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год
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Жидкова Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жидкова Марина Владимировна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 12 лет
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 12 лет
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Давыдкина Лариса Андреевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давыдкина Лариса Андреевна

Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 43 года / Кандидат медицинских наук
Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 43 года / Кандидат медицинских наук
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