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Клиника Профессора Преображенского
В клинике 8 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Клиника оказывает услуги лазерной косметологии.
Инновационная косметологическая клиника оказывает следующие виды услуг:
- Smas-лифтинг;
- Лазерная эпиляция;
- Устранение расширенных сосудов;
- Фотоомоложение;
- Лазерная шлифовка;
- Лазерный пилинг;
- Лечение и шлифовка рубцов;
- Устранение пигментных пятен;
- Лечение акне;
- Гинекология.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 43 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 43 года / Кандидат медицинских наук
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