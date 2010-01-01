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Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.
3.9
Рейтинг

Клиника ревматологии профессора Дубикова А. И.

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Басаргина, 42В
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Дубиков Александр Иванович
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дубиков Александр Иванович

Ревматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Ревматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Омельченко Наталья Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Омельченко Наталья Андреевна

Ревматолог, Физиотерапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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