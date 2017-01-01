- Главная
- Все клиники
- Клиника Современной Стоматологии
Клиника Современной Стоматологии
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Полный спектр стоматологической помощи: терапия, хирургия, имплантация, пародонтология, протезирование, отбеливание.
Стоматологическая клиника основана в 2017 году врачами-стоматологами с 10-летним стажем работы.
В клинике работают:
- Лебедев Максим Сергеевич - стоматолог-хирург, имплантолог;
- Пархомчик Сергей Васильевич - стоматолог-ортопед;
- Почекунин Денис Вадимович - стоматолог-хирург-пародонтолог;
- Цисельская Александра Александровна - стоматолог-терапевт;
- Фомичева Валерия Сергеевна - стоматолог-терапевт.
Работы проводятся в бинокулярной увеличивающей оптике Carl ZEISS, SurgyTELL и Univet со специальным освещением.
Клиника занимается имплантацией, костной и мягкотканной пластикой, восстановлением здоровья пациентов после работы китайских стоматологов, переделкой некачественных работ, эстетическим протезированием, терапевтичесим лечением, лечением пародонтита, делает протезы Акри Фри - гипоаллергенные (без пластмассы) и безметалловые бюгеля.
В клинике работает пародонтолог, который поможет при кровоточивости десен, подвижности зубов, боли от холодного и кислого при оголении корней.
Принцип работы:
- Командный подход,
- Предварительное изучение ситуации объективно (первичный осмотр), на 3Д снимке и 3Д модели,
- Цифровой дизайн улыбки,
- Проектирование работы вне полости рта (без вмешательства),
- Обсуждение командой докторов - консилиум,
- Проведение демонстраций и разъяснение пациенту,
- Качественное выполнение всех работ докторами, техниками высокой квалификации,
- Контроль качества главным врачом,
- Динамическое наблюдение в течение всей жизни.
Используется три вида имплантов - Швейцарские Nobel Biocare Conical Connection, Южно-Корейские Osstem и Израильские Hi-Tec.
Диоксид циркониевые коронки изготавливаются в США по технологии CAD/CAM. На каждое изделие по данной технологии выдается сертификат. Работы доктора проводят в бинокулярной оптике. Врачи обучались у стоматологов России, зарубежья. Хирург и техник постоянно проходят обучение в Германии, Бельгии, Японии, США.
Кроме того, возможно лечение и протезирование в рассрочку без переплат.
Лицензия ЛО-25-01-004051.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в БЦ "Меридиан".