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Korea medcenter
В клинике 8 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Полный комплекс стоматологических услуг, косметология, гинекология, УЗИ, ЛОР.
Лицензия ЛО-25-01-002914.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 19 лет / Врач второй категории
Стаж 19 лет / Врач второй категории
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Принимает детей