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Краевая детская стоматологическая поликлиника
Государственная
В клинике 23 врача
Адреса
Владивосток, ул. Суханова, 1
- +7 (423) 243 28 73, регистратура
- +7 (423) 243 26 10, гл. врач
- +7 (423) 243 28 52, бухгалтерия
- +7 (423) 243 30 64, менеджер по закупкам
Владивосток, ул. Чапаева, 14
- +7 (423) 231 87 82, регистратура
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Информация
Терапевтическая, хирургическая, ортопедическая стоматология, ортодонтия.
Прием по полису ОМС- бесплатный, первичный (платный) прием - 500 рублей.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая детская стоматологическая поликлиника".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
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Принимает детей
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 52 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 32 года
Стаж 32 года
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Принимает детей
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Принимает детей