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  3. Краевая клиническая больница №2
Краевая клиническая больница №2
7.8
Рейтинг

Краевая клиническая больница №2

Государственная
В клинике 110 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 55
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Офтальмологическое отделение
Владивосток, ул. Русская, 55/4
1-й, 2-й этажи
Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Инфекционное отделение
Владивосток, ул. Русская, 55/5
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Врачи работающие в клинике
Валикова Ольга Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Валикова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Кондратовский Павел Максимович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кондратовский Павел Максимович

Гематолог
Стаж 20 лет
Гематолог
Стаж 20 лет
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Цыганкова Ольга Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Цыганкова Ольга Григорьевна

Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Резниченко Анна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Резниченко Анна Витальевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Зотова Юлия Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Зотова Юлия Николаевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Гармаш Роман Александрович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гармаш Роман Александрович

Пластический хирург, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург), Гирудотерапевт
Стаж 9 лет
Пластический хирург, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург), Гирудотерапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Нехай Елена Казбековна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Нехай Елена Казбековна

Гематолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог
Стаж 19 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Трескова Татьяна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трескова Татьяна Анатольевна

Пульмонолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Пульмонолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Серов Алексей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серов Алексей Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
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Комарова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комарова Ирина Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Суховей Вера Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суховей Вера Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Елисейцева Елизавета Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Елисейцева Елизавета Владимировна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Бобров Денис Вадимович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бобров Денис Вадимович

Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Слободенюк Надежда Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Слободенюк Надежда Васильевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Соловьева Наталья Петровна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Соловьева Наталья Петровна

Гепатолог, Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гепатолог, Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Григорян Ованнес Мнацаканович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Григорян Ованнес Мнацаканович

Уролог
Стаж 3 года
Уролог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
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Альбрандт Ксения Федоровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Альбрандт Ксения Федоровна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Минасян Гегам Межлумович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Минасян Гегам Межлумович

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Ли Олег Енхоевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ли Олег Енхоевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Романчук Алексей Леонидович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Романчук Алексей Леонидович

Челюстно-лицевой хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Челюстно-лицевой хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Титовец Валерия Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Титовец Валерия Викторовна

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Русакова Надежда Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Русакова Надежда Александровна

Эндокринолог, Эндокринолог-андролог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Эндокринолог, Эндокринолог-андролог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Бегун Лилия Алексеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бегун Лилия Алексеевна

Инфекционист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Одинцова Лариса Львовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Одинцова Лариса Львовна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Аношина Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аношина Елена Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бандюкова Наталья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бандюкова Наталья Владимировна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Богданец Максим Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богданец Максим Евгеньевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Зенин Иван Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зенин Иван Васильевич

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Латышева Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Латышева Наталья Александровна

Эндоскопист, Зав. эндоскопическим отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Эндоскопист, Зав. эндоскопическим отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Бочарникова Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бочарникова Наталья Николаевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Романчук Мария Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Романчук Мария Владимировна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Абдуллин Евгений Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абдуллин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Щеглова Антонина Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щеглова Антонина Михайловна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Талько Ангелина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Талько Ангелина Владимировна

Гематолог
Стаж не указан
Гематолог
Стаж не указан
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Гуленкова Светлана Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуленкова Светлана Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Киселева Ольга Николаевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Киселева Ольга Николаевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. центром
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. центром
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Анисимова Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анисимова Татьяна Викторовна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Антипенко Лидия Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антипенко Лидия Дмитриевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Белошапкина Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белошапкина Татьяна Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Бениова Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бениова Светлана Николаевна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Бичевина Марина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бичевина Марина Геннадьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
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Борисова Анна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисова Анна Юрьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Боровкова Елена Рафаиловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боровкова Елена Рафаиловна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
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Быкова Надежда Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быкова Надежда Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Варлашина Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Варлашина Елена Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Дадалова Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дадалова Ольга Борисовна

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Данина Оксана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данина Оксана Геннадьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Джунковская Анастасия Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Джунковская Анастасия Степановна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Дружинина Вероника Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дружинина Вероника Васильевна

Трансфузиолог
Стаж не указан
Трансфузиолог
Стаж не указан
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Дуболазова Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дуболазова Ирина Юрьевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Дунц Павел Вадимович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дунц Павел Вадимович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Сухов Евгений Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сухов Евгений Петрович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Ежова Диана Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ежова Диана Яковлевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Жаворонкова Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жаворонкова Ольга Борисовна

Зав. отделением, Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Бактериолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Мачтарева Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мачтарева Елена Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Журавлева Александра Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлева Александра Семеновна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Изместьева Валентина Тимофеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Изместьева Валентина Тимофеевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Истомина Наталия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Истомина Наталия Сергеевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ковтыка Юрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтыка Юрий Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Коренков Павел Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коренков Павел Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Корниенко Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корниенко Надежда Алексеевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
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Косицына Светлана Евгеньевна
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Косицына Светлана Евгеньевна

Трансфузиолог
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Трансфузиолог
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Костырко Виктор Михайлович
6.0
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Костырко Виктор Михайлович

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
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Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
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Кувин Михаил Юрьевич
6.0
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Кувин Михаил Юрьевич

Терапевт
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Терапевт
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Кузнецов Александр Сергеевич
6.0
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Кузнецов Александр Сергеевич

Терапевт
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Терапевт
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Кутузова Вера Васильевна
6.0
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Кутузова Вера Васильевна

Физиотерапевт, Зав. отделением
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Физиотерапевт, Зав. отделением
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Ли Денис Романович
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Ли Денис Романович

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Мачтарева Ольга Руслановна
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Мачтарева Ольга Руслановна

Рефлексотерапевт
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Рефлексотерапевт
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Можилевская Екатерина Сергеевна
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Можилевская Екатерина Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Мыльцына Ирина Николаевна
6.0
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Мыльцына Ирина Николаевна

Инфекционист
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Инфекционист
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Назаров Александр Юрьевич
6.0
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Назаров Александр Юрьевич

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Овчинникова Ольга Викторовна
6.0
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6.0 из 10
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Овчинникова Ольга Викторовна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Осипов Александр Игоревич
6.0
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Осипов Александр Игоревич

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Осыховский Андрей Леонидович
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Осыховский Андрей Леонидович

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Парунова Светлана Сергеевна
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Парунова Светлана Сергеевна

Диетолог
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Диетолог
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Петрухнова Татьяна Теодоровна
6.0
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Петрухнова Татьяна Теодоровна

УЗИ-специалист
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УЗИ-специалист
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Полежаева Екатерина Сергеевна
6.0
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Полежаева Екатерина Сергеевна

УЗИ-специалист
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УЗИ-специалист
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Полещук Ольга Валерьевна
6.0
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Полещук Ольга Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Потанина Елена Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Потанина Елена Владимировна

Гематолог
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Гематолог
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Савинов Андрей Александрович
6.0
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6.0 из 10
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Савинов Андрей Александрович

Эпидемиолог
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Эпидемиолог
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Садовенко Сергей Николаевич
6.0
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Садовенко Сергей Николаевич

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Салкова Елена Александровна
6.0
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6.0 из 10
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Салкова Елена Александровна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Сергеева Алена Леонидовна
6.0
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6.0 из 10
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Сергеева Алена Леонидовна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Ременюк Ирина Викторовна
6.0
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Ременюк Ирина Викторовна

Эндокринолог, Подиатр
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Эндокринолог, Подиатр
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Андреева Галина Владимировна
6.0
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Андреева Галина Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
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Врач клинической лабораторной диагностики
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Сергиенко Нина Петровна
6.0
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Сергиенко Нина Петровна

Окулист (офтальмолог)
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Окулист (офтальмолог)
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Сильченко Надежда Сергеевна
6.0
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6.0 из 10
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Сильченко Надежда Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Терапевт
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Слободенюк Ирина Фаязовна
6.0
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6.0 из 10
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Слободенюк Ирина Фаязовна

Хирург
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Хирург
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Станкевич Виктория Владимировна
6.0
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6.0 из 10
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Станкевич Виктория Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
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Степура Нелли Петровна
6.0
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Степура Нелли Петровна

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Суслова Людмила Михайловна
6.0
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Суслова Людмила Михайловна

Эндокринолог, Зав. отделением
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Эндокринолог, Зав. отделением
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Терещенко Елена Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Терещенко Елена Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Терапевт, Зав. отделением
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Туренко Ольга Давыдовна
6.0
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6.0 из 10
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Туренко Ольга Давыдовна

Зав. отделением, Трансфузиолог
Стаж не указан
Зав. отделением, Трансфузиолог
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Фуксман Алексей Анатольевич
6.0
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6.0 из 10
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Фуксман Алексей Анатольевич

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
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Харченко Ирина Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Харченко Ирина Анатольевна

Кардиолог
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Кардиолог
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Чистякова Лариса Владиславовна
6.0
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Чистякова Лариса Владиславовна

Рентгенолог
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Рентгенолог
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Шипачева Галина Михайловна
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Шипачева Галина Михайловна

Терапевт
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Терапевт
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Щедрина Елена Алексеевна
6.0
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6.0 из 10
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Щедрина Елена Алексеевна

Эндокринолог
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Эндокринолог
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Максименко Виолетта Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Максименко Виолетта Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
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Веретенова Галина Викторовна
6.0
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6.0 из 10
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Веретенова Галина Викторовна

Инфекционист
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Инфекционист
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Король Анна Алексеевна
6.0
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6.0 из 10
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Король Анна Алексеевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
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Сердцева Елена Николаевна
6.0
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6.0 из 10
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Сердцева Елена Николаевна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
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Войтовская Елена Юрьевна
6.0
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6.0 из 10
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Войтовская Елена Юрьевна

Психотерапевт
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Психотерапевт
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Шпортова Марина Ивановна
6.0
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6.0 из 10
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Шпортова Марина Ивановна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Копотилова Ольга Юрьевна
6.0
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6.0 из 10
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Копотилова Ольга Юрьевна

Дерматовенеролог
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Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Красникова Анна Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Красникова Анна Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Пашинская Евгения Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Пашинская Евгения Юрьевна

Рефлексотерапевт, Физиотерапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Рефлексотерапевт, Физиотерапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Свердлова Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Свердлова Лариса Александровна

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гематолог
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Клепцова Ирина Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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1
отзыв

Клепцова Ирина Петровна

Инфекционист, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Терапевт
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Дубов Сергей Константинович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дубов Сергей Константинович

Гематолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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